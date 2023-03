Auf nasser Fahrbahn ist es am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor der Fahrer eines BMW auf seinem Weg in Fahrtrichtung Mannheim gegen 8.15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Auto mehrfach um die eigene Achse und schlug erneut in der Schutzplanke ein. Der 40-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 36-jährige Beifahrerin und ein fünf Jahre altes Kind auf dem Rücksitz blieben unverletzt. Vorsorglich wurden alle drei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der BMW wurde erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden an dem zwei Jahre alten E-Auto bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die A6 war nach dem Unfall zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim kurzzeitig voll gesperrt. Wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten steht aktuell nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die anderen beiden sind gesperrt.