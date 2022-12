Den hinteren Teil seiner Ladebordwand verloren hat am späten Montagnachmittag ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer auf der A6 in Richtung Mannheim. Wie die Polizei berichtet, konnten einige nachfolgende Verkehrsteilnehmer dem massiven Metallteil nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Bordwand. An mindestens vier Autos entstanden dabei Schäden an deren Unterböden. Die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 35340 entgegen.