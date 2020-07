Beamte der Schwerverkehrsüberwachung haben am Montagnachmittag auf der A6 bei Kaiserslautern einen auffällig beladenen Pkw aus Spanien kontrolliert. Eine spanische Familie transportierte nach Polizeiangaben zwecks Umzug nach Deutschland ihren gesamten Hausstand in abenteuerlicher Weise in und insbesondere auf dem Dach ihres BMW Kombi. Nach Überprüfung und Verwiegung des Fahrzeugs ergab sich eine Überladung um 10 Prozent. Weiterhin mussten die auf dem Dach beförderten Umzugsgüter wegen fehlender Ladungssicherung nachgesichert werden. Gegen den 41-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Polizei.