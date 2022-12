Auf der A6 wird zwischen der Anschlussstelle (AS) Enkenbach-Alsenborn und der AS Kaiserslautern-Ost eine Verkehrszeichenbrücke abgebaut, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Während der Demontagearbeiten von Samstag, 10. Dezember, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 11. Dezember, circa 2 Uhr, wird der Autobahnabschnitt zwischen den beiden Anschlussstellen voll gesperrt. Im genannten Zeitraum wird der Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ab der AS Enkenbach-Alsenborn über die U26 bis zur AS Kaiserslautern-Ost umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Mannheim werden an der AS Kaiserslautern-Ost abgeleitet und über die U27 bis zur AS Enkenbach-Alsenborn umgeleitet.