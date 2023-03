Während einer Streife sind Polizeibeamte in der Nacht zu Montag an der A6 im Bereich der Anschlussstelle KL-Centrum auf einen Pkw aufmerksam geworden, der auf der Beifahrerseite einen nicht unerheblichen Unfallschaden hatte. Offenbar war an dem Renault auch ein Reifen geplatzt und er fuhr auf der blanken Felge, denn während der Fahrt war Funkenflug zu erkennen.

Die Polizisten stoppten den Wagen bei der nächstbesten Gelegenheit und unterzogen den Fahrer kurz nach ein Uhr einer Kontrolle. Dabei schlug ihnen die Alkoholfahne des 47-Jährigen entgegen. Zudem wirkte der Mann leicht benommen und konnte nicht allen Anweisungen folgen. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 1,06 Promille.

Der 47-Jährige musste deshalb für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Unter anderem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Eine weitere Streife machte sich unterdessen auf die Suche nach der Unfallstelle. Fündig wurden die Beamten der Autobahnpolizei wenig später im Baustellenbereich der A6 bei Kaiserslautern. Hier war der Fahrer ganz offensichtlich mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Warnbake samt Blinkleuchte kollidiert. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen.