Eine ganze Reihe von Vergehen hatte ein 28-jähriger Autofahrer begangen, den die Polizei in der Nacht auf Sonntag auf der A6 aus dem Verkehr gezogen hat. Die Beamten stoppten den Golf-Fahrer, der in Richtung Mannheim unterwegs war, in einer Nothaltebucht in Höhe Kaiserslautern. Noch kurz vor der Kontrollstelle hatte der Mann den Wagen auf der dreispurigen Autobahn bis zum Stillstand abgebremst und mit seinem Beifahrer den Platz getauscht, so die Polizei. Als die Beamten den 28-Jährigen kontrollierten, reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain, der Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,34 Promille. Damit nicht genug: Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann zuvor an einer Autobahnraststätte im Saarland seinen Golf betankt hatte und davongefahren war, ohne die Rechnung zu begleichen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann laut Polizei derweil nicht. Er wurde festgenommen, sein Wagen wurde sichergestellt.