Wieder dürften sich einige bange Blicke nach oben richten: Doch ist zumindest am Dienstag war fest geplant, dass am Mittwoch, 30. Juni, in aller Früh Arbeiter an der Autobahn beim Einsiedlerhof anrücken. Dort soll am Mittwoch der Überbau der zweiten Brücke über die Autobahn betoniert werden.

Vor Wochenfrist war dies des Regenwetters wegen noch kurzfristig abgeblasen worden. Wie nun Andreas Herrmann, der verantwortliche Mitarbeiter beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern, mitgeteilt hat, soll es gegen 4 Uhr schon losgehen. Ist die Baustelle eingerichtet, wird umgehend mit der sogenannten Betonage begonnen, die bis zum Abend dauern wird. Rund 600 Kubikmeter Beton fließen in das gut 45 Meter lange und 13,50 Meter breite Bauwerk.

Die Zwillingsbrücke direkt daneben ist bereits in Betrieb. Über diese Brücke wird auch während der nun anstehenden Arbeiten der Verkehr ungehindert fließen können. Laut LBM sind auch auf der Autobahn keine Einschränkungen zu erwarten. Allerdings steht für das Wochenende 7. und 8. Juli wieder eine Vollsperrung der A 6 an. Dann soll das sogenannte Traggerüst abgebaut werden, dass zur Montage der Schalung nötig war. Weil dieser Termin gehalten werden muss, eilt es nun auch mit dem Brücken-Überbau.

Am vergangenen Donnerstag sollte der schon erledigt werden. Wegen Dauerregens aber hatten die Verantwortlichen entschieden, in dieser Woche einen neuen Anlauf zu nehmen.