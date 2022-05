Die Polizei sucht den Fahrer eines weinroten BMW, der am Donnerstagabend auf der A6 in Richtung Saarbrücken einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Wagen war gegen 18.50 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West unvermittelt auf den linken Fahrstreifen gewechselt, hatte dabei aber einen dort fahrenden Werttransport übersehen. Beim folgenden Zusammenstoß sind sowohl der Kleinbus (geschätzter Schaden rund 8000 Euro) als auch der BMW erheblich beschädigt worden.

Dennoch hat der Verursacher sofort nach dem Unfall stark beschleunigt und das Weite gesucht. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hat ihn zwar zunächst verfolgt, wegen der hohen Geschwindigkeit aber an der Anschlussstelle Einsiedlerhof aus den Augen verloren und auch das Kennzeichen nicht ablesen können. Bei dem gesuchten BMW handelt es sich vermutlich um ein neues Modell der 3er Reihe mit auffälliger, weinroter Sonderlackierung. Die Autobahnpolizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 0631 3534-0.