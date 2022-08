Die Polizei hat am Dienstag am Parkplatz „Schweinsdell“ den gewerblichen Personen- und Güterverkehr auf der Autobahn 6 kontrolliert. 19 Fahrzeuge wurden untersucht, dabei gab es zwölf Beanstandungen. Laut Polizei war ein Lastwagen deutlich zu schwer. Das zulässige Gesamtgewicht wurde um 41,5 Prozent überschritten. Auch der illegale Abfalltransport von rund 120 Katalysatoren fiel den Beamten auf. Da der Fahrer keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte, wurden die Katalysatoren bei einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen sichergestellt, so die Polizei. Fünf Fahrzeugen wurde zudem die Weiterfahrt wegen mangelnder Ladungssicherung oder technischen Mängeln untersagt.