Nach einem Unfall mit zwei Lkw bleibt die A6 bei Kaiserslautern zwischen den Anschlussstellen West und Ost in Fahrtrichtung Mannheim voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz gesagt. Am Mittag war ein Laster auf ein Fahrzeug mit Absperrtafel der Autobahnmeisterei gekracht, das wegen Grünflächenarbeiten auf der Autobahn unterwegs war. Der Verkehr wird durch die Kaiserslauterer Innenstadt umgeleitet, wo es zu Behinderungen kommt.

Laut Stephan Moritz, Einsatzleiter der Feuerwehr, musste der Fahrer des Lkw mit Spezialgerät aus dem Führerhaus befreit werden, wo seine Beine eingeklemmt waren. Er sei ins Westpfalz-Klinikum gebracht worden, so Moritz. Vorsorglich sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Auch die Fahrbahn sei beschädigt worden, der Anhänger habe durch den Aufprall ein Loch in die Straßendecke gerissen. Nach Polizeiangaben wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, Öl war ausgelaufen, so dass sich die Aufräum- und Bergungsarbeiten in die Länge zogen. Neben der Feuerwehr waren Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.