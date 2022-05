Mit den Montagen der neuen Schilderbrücken und den Wegweisungstafeln wird die letzte noch fehlende Ausstattung zum Ausbau der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West ergänzt. Laut Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) machen es der Umfang der Montagearbeiten und die weitgestreckten Standorte der Anlagen längs der A6 erforderlich, die Montagearbeiten zeitlich getrennt an aufeinanderfolgenden Wochenenden auszuführen – und dafür die Autobahn um Kaiserslautern zu sperren.

In einem ersten Abschnitt wird die A6 zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum am Wochenende von Samstag, 7. Mai, ab 20 Uhr bis Sonntag, 8. Mai, spätestens bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Am darauffolgenden Wochenende (14. und 15. Mai) wird die A6 in einem zweiten Abschnitt in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr bis Sonntag, 15. Mai, bis spätestens 9 Uhr, voll gesperrt.

Weitere Informationen zu den Sperrungen und den Umleitungsstrecken.