Der Beton fließt sozusagen in einem Rutsch: Einen langen Tag braucht es für die bauausführende Firma, die zweite Brücke beim Einsiedlerhof über die Autobahn zu „gießen“. Passieren wird dies am Donnerstag. Der Verkehr wird davon nicht gestört. Indes wartet die nächste Vollsperrung der A 6: Vorgesehen ist dies für das Wochenende 9. bis 11. Juli.

Am 10. April war die A 6 zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach von Freitagabend bis zum späten Sonntagnachmittag komplett abgeriegelt. Damals war das sogenannte Traggerüst zwischen den Widerlagern und dem Mittelpfeiler installiert worden, Auch wurde damals schon die Schalung angebracht, die nun am Donnerstag ihren Zweck erfüllen. Beide Richtungsfahrbahnen werden nun am Donnerstag im wahrsten Wortsinne überbrückt.

Keine Sperrung der Autobahn am Donnerstag

Dabei kann der Verkehr auf der Autobahn weitgehend ungehindert fließen. Zwischen Einsiedlerhof und dem neuen Kreisel, der nach Weilerbach und Mackenbach sowie zur Autobahnauffahrt führt, rollt der Verkehr ohnehin über die bereits bestehende neue Brücke. Dort herrscht seit der Freigabe Gegenverkehr. Ist die Parallelbrücke direkt daneben aber fertig, wird in beiden Fahrtrichtungen eine zweispurige Fahrbahn samt Fahrrad- und Fußgängerweg über die Autobahn führen.

Die Betonarbeiten seien an einem Tag zu erledigen, informierte Andreas Herrmann vom Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern. Eine neuerliche Vollsperrung aber sei unausweichlich, gelte es doch noch, das Tragwerk auch wieder abzubauen. Passieren soll das voraussichtlich ab Freitagabend, 9. Juli. Eine weitere Wochenend-Vollsperrung müsse folgen, um unter anderem noch Entwässerungsanlagen an der Brücke anzubringen.