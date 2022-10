Ein 59- und ein 19-jähriger Autofahrer werden in den kommenden Monaten häufiger auf ein Taxi angewiesen sein. Beide waren am Donnerstag auf der A6 deutlich zu schnell unterwegs – und wurden von der Polizei erwischt. Doch der Reihe nach: Der 59-Jährige war mit seinem Auto gegen 17 Uhr auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern sind 100 Stundenkilometer erlaubt, der Mann war allerdings mit bis zu 173 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das stellte die Autobahnpolizei mit ihrem mit Mess- und Videotechnik ausgestatteten Zivilfahrzeug fest. Folge: Den 59-Jährigen erwartet ein Bußgeld von 1200 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Knapp eine Stunde später nahm die Autobahnpolizei die Verfolgung eines 19 Jahre alten BMW-Fahrers aus, der in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs war. Im Baustellenbereich, teilte die Polizei mit, fuhr er statt der erlaubten 60 stolze 98 Stundenkilometer. Darüber hinaus überholte er bis zum Autobahnkreuz Landstuhl mehrere Fahrzeuge rechts. Der Aufmerksamkeit eines anderen Autofahrers sei es zu verdanken, dass es dabei nicht zu einem Unfall kam. Die Polizei stoppte den BMW schließlich auf der A62. Gegen den 19-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.