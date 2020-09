Ein Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn Teile seines Anhängers verloren. Kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost zerlegte sich der Aufbau des Hängers, so die Polizei. Bordwände, Plane und Metallteile verteilten sich über die Fahrbahn in Richtung Mannheim.

Mindestens drei Autos fuhren über die Teile. Sie und der verantwortliche Fahrer hielten auf dem nächsten Parkplatz an und informierten die Polizei. Ein Schaden war an den Autos nicht erkennbar. Klarheit wird laut Polizei jedoch vermutlich erst ein Werkstattbesuch bringen. Die verlorenen Fahrzeugteile wurden von der Fahrbahn geräumt.