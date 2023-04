Aufgrund der aktuellen Wetterlage verschieben sich geplante Bauarbeiten auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern um einen Tag vom 12. auf den 13. April. Das hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitgeteilt. Auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn finden in Fahrtrichtung Mannheim Asphaltarbeiten statt. Am Donnerstag muss dafür von 11 bis 15 Uhr der Fahrstreifen entlang des Baufeldes gesperrt werden. Die Sperrung gilt ab der Anschlussstelle Kaiserslautern Ost. Der Verkehr Richtung Mannheim wird auf eine übergeleitete Spur umgeleitet. Die Zufahrten in Fahrtrichtung Mannheim sind während der Arbeiten alternativ an den Anschlussstellen Kaiserslautern West und Enkenbach-Alsenborn möglich. Von Freitag, 14. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 16. April, 20 Uhr, wird laut Autobahn GmbH dann die Anschlussstelle Kaiserslautern Centrum/Mehlingen in Fahrtrichtung Mannheim aufgrund von Sanierungsarbeiten vollgesperrt. Der Verkehr wird für die Zeit Arbeiten zur Anschlussstelle Kaiserslautern Ost umgeleitet.