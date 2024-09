Wegen Arbeiten am Hochspannungsnetz wird die A6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West am Sonntag, 22. September, kurzzeitig zwischen 7 und 8 Uhr voll gesperrt. Wie die Pfalzwerke erläutern, wird seit April dieses Jahres auf acht Trassenkilometern eine Freileitung im 110-Kilovolt-Netz zwischen Otterbach und Hohenecken saniert. Die Sanierung werde notwendig, da künftig mehr Energie über dieselbe Strecke transportiert werden soll. Die Gesamtmaßnahme soll bis Frühjahr 2025 dauern. Die Stromtrasse verläuft unter anderem entlang der A6.

Bereits Anfang August kam es an der Anschlussstelle West zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn in den frühen Morgenstunden, um ein Schutzgerüst zu errichten. Dies ermöglichte den sicheren Austausch der Leiterseile, ohne den Straßenverkehr zu gefährden. Für den Abbau dieses Gerüsts ist nun am Sonntag eine weitere Sperrung nötig.

In die Sanierung der Stromtrasse investiert die Pfalzwerke Netz AG rund 13 Millionen Euro. Insgesamt arbeiten rund 130 Personen am Projekt mit.