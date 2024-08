Autofahrer auf der A6 müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Die Autobahn GmbH, Niederlassung West, wird ab dem 26. August die Anschlussstelle (AS) Ramstein-Miesenbach an der A6 einschließlich der Auf- und Abfahrspuren erneuern.

Betroffen sind nacheinander beide Richtungsfahrbahnen. Die Verkehrssicherung für die Baustelle wird bereits ab dem heutigen Montag eingerichtet. Dabei werde der Verkehr auf der Autobahn weitgehend störungsfrei zweistreifig an der Anschlussstelle vorbeigeführt, schreibt die Autobahn GmbH. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten ausgeführt: Im ersten Bauabschnitt in der Zeit vom 26. August bis voraussichtlich 22. Oktober bleibt die AS gesperrt. Der Verkehr auf der A6 wird auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern am Baufeld vorbei geführt und über die benachbarte AS Kaiserslautern-Einsiedlerhof umgeleitet. Der Verkehr auf der Landstraße L363 wird zum Autobahnkreuz (AK) Landstuhl-West geführt und von dort wieder zurück auf die A6 in Richtung Kaiserslautern gelenkt.