Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel bei der JFG Schaumberg-Prims erwartungsgemäß mit 3:1 für sich entschieden. Gegen den Abstiegskandidaten fielen alle Treffer erst im zweiten Durchgang. In der Regionalliga Südwest haben die Lauterer sieben Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SV Gonsenheim.

Gegen den Außenseiter Schaumberg-Prims standen zu Beginn einige Akteure in der Startelf, die zuletzt nicht regelmäßig für die FCK-U19 zum Zug kamen. Diese personellen Wechsel waren dem Spiel der Betzenberger anzumerken. Es fehlte in der Offensive an Ideen, so dass kaum Chancen heraussprangen. Eine hatte Stürmer Ousmane Sannoh, dessen Möglichkeit im letzten Moment geblockt wurde. „Wir haben uns in der ersten Hälfte schwer getan, Lösungen in unserem Spiel nach vorne zu finden. Der Gegner hat zudem gut verteidigt und natürlich tief gestanden“, erklärte Bugera, der in der Halbzeit gleich viermal wechselte und dadurch seiner etatmäßigen Startelf wieder deutlich näher kam.

Der Spielfluss des FCK war fortan ein anderer und mündete in einigen gefährlichen Angriffen. In der 69. Minute wurde Rechtsverteidiger Artur Reich im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oskar Prokopchuk zum 1:0. Sechs Minuten später erhöhte Muhammed Zor nach scharfer Freistoßflanke von Luka Gusic auf 2:0 (75.). Nach 81 Minuten sorgte ein unglückliches Eigentor von Mika Haas für das 1:2. Letzterer war es aber auch, der kurz darauf den 3:1-Endstand durch Prokopchuk mustergültig vorlegte (85.). Ebenfalls einen großen Anteil an diesem Treffer hatte Lautern-Keeper Fabian Heck, der die Aktion per Abschlag einleitete. Für Stürmer Prokopchuk war es gleichzeitig das 20. Ligator.