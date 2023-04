Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Adventsmusik, die die kulturelle Identität Lettlands in den Fokus stellte, begeisterte am Sonntagabend in der Otterberger Abteikirche. Unter dem Motto „Totari“ verband dabei das professionelle A-Cappella-Ensemble „Latvian Voices“ lettische Volksweisen mit deutschen Weihnachtsliedern und modernen Popsongs.

Das Weltklasse-Ensemble ist über die Grenzen Europas hinaus bis in die USA zu erleben und gibt bei seinen Auftritten Einblicke in die einzigartigen Klangwelten und Musiktraditionen Osteuropas.