Die neue Brücke über die A6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof ist betoniert, nun müssen das Traggerüst und die Einschalung abgebaut werden. Deswegen muss ab Mittwochnacht bis Montagmorgen auf der A6 mit Behinderungen in beide Richtungen gerechnet werden.

Der Brückenüberbau des neuen Brückenbauwerks zur Überführung der L369 über die A6 wurde am 13. Mai betoniert. Als nächster Arbeitsschritt müssen das Traggerüst und die Schalung abgebaut werden, informiert der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM). Für den Abbau des Traggerüstes über der Fahrbahn – Fahrtrichtung Saarbrücken – wird ab Mittwochnacht, 20. Mai, 22 Uhr, über den Feiertag bis Freitagnacht, 22 Uhr, die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Kaiserslautern-West zur A62-Anschlussstelle Hütschenhausen geleitet, von wo die Zurückleitung zur A6 erfolgt. Für die Fahrtrichtung Mannheim gibt es in diesem Zeitraum zunächst keine Einschränkungen.

Unmittelbar im Anschluss erfolgt ab Freitagnacht, 22 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, die Sperrung auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, für den Abbau des restlichen Traggerüstes über der Fahrbahn. Dazu wird der Verkehr ab dem Kreuz Landstuhl-West über die Anschlussstelle Hütschenhausen und zur A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-West geleitet. Im Anschluss laufen die Arbeiten an dem neuen Brückenüberbau zunächst ohne weitere Einschränkungen des Verkehrs auf der A6.

Der Verkehr über die A6 hinweg, auf der alten Brücke der L369 zwischen dem Einsiedlerhof und Mackenbach/Rodenbach, ist von den Arbeiten nicht betroffen. Von weiteren zeitlich begrenzten Beschränkungen auf der A6 ist Ende September 2020 auszugehen, wenn das alte bestehende Brückenbauwerk zur Überführung der L369 über die A6 abgebrochen wird.

Hierzu ist dann eine komplette Sperrung der A6 in beiden Fahrtrichtungen erforderlich.