Eine so hohe Anzahl an gemeldeten Neuinfektionen in Stadt und Kreis Kaiserslautern an einem Tag hat es bisher noch nicht gegeben: Das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, meldete am Donnerstagabend 97 neue Corona-Fälle. 38 Fälle verteilten sich auf die Stadt, 47 auf den Landkreis, zwölf Fälle auf die Streitkräfte. Zehn Personen wurden aus der Quarantäne entlassen, vier aus der Stadt und sechs aus dem Landkreis. Aktuell sind damit 528 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden bislang 1373 Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern registriert.