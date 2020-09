Bei einem Unfall am Donnerstag in der Mainzer Straße ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der 92-Jährige fuhr kurz nach 12 Uhr entgegen der Fahrtrichtung stadtauswärts, so die Polizei. In Höhe des Hertelsbrunnenrings wollte der Mann an der Fußgängerampel die Straße überqueren, als aus der Mennonitenstraße ein 52-Jähriger mit seinem Auto in die Mainzer Straße stadteinwärts abbog. Der Wagen kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrradfahrer. Der 92-Jährige stürzte. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt.