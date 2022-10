Beim Schlusslicht TV Mainz ist der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern ein eindrucksvoller 18:0 (9:0)-Auswärtssieg geglückt. Damit hat die Mannschaft von FCK-Trainer Alexander Bugera nach neun Spieltagen in der Regionalliga Südwest noch immer eine weiße Weste. Der Vorsprung auf die Verfolger FC Speyer und Schott Mainz beträgt weiter fünf Punkte.

„Im Nachgang hört sich solch ein Sieg natürlich immer extrem leicht an. Aber man muss auch gegen diesen Gegner erst einmal 18 Tore schießen. In dieser Beziehung muss ich den Jungs definitiv ein großes Kompliment machen. Sie haben nie aufgehört, nach vorne zu spielen, und waren bis zur letzten Minute extrem gallig“, sagte Bugera nach Abpfiff. In beiden Halbzeiten erzielten seine Schützlinge jeweils neun Treffer. In der Torschützenliste spiegelt sich das so wider: Lucas Leibrock (4), Kimi Merk (4), Muhammed Zor (3), Ben Reinheimer (3), Ousmane Sannoh (2), Oskar Prokopchuk, Luka Gusic.

Ein schöner Nebenaspekt war zudem das Comeback von Linksverteidiger Mika Haas, der nach langwieriger Schienbeinprellung wieder zum Einsatz kam. „Mika hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er war gewohnt umtriebig auf seiner linken Seite und hat zwei Tore toll vorbereitet“, so Bugera.