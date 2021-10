In der Ortsgemeinde Hochspeyer wird die Sporthalle der örtlichen Grundschule für 100.000 Euro saniert. Eine neue Lichtbandfassade wird eingebaut. Außerdem werden eine Fluchttür und drei Tore von Geräteräumen ausgetauscht. Für dieses Vorhaben erhält die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro, teilt das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung mit. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes „KI 3.0“. Die Mittel können entlang des Baufortschritts vor Ort abgerufen werden, die Maßnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. „Das Bundesprogramm schafft zusätzliche Spielräume für finanzschwache Kommunen, um die Schulträger vor Ort bei anstehenden Baumaßnahmen zu unterstützen – neben dem Schulbauprogramm des Landes, für das wir im Haushalt 2021 rund 62 Millionen Euro aufbringen“, erklärte Staatssekretärin Bettina Brück in Mainz. „Die Umsetzung im Land ist in vollem Gange und ich freue mich, dass Hochspeyer in der aktuellen Bewilligungsrunde mit 90.000 Euro von diesen Bundesmitteln profitiert.“