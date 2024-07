Rettungskräfte eilten am Montagnachmittag einem 89 Jahre alten Mann in der Innenstadt zu Hilfe. Passanten hatten der Polizei Hilferufe gemeldet, die aus einem Hinterhof kamen. Nach Angaben der Polizei lag der Senior im Innenhof seines Hauses auf dem Boden. Er gab an, bereits vergangenen Donnerstag, am 27. Juni, gestürzt zu sein, und er habe sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten können. Der 89-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.