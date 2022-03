Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Montag um die Mittagszeit in der Ludwigstraße etwa in Höhe der Sparkasse eine 88 Jahre alte gehbehinderte Frau mit Rollator auf dem schmalen Gehweg einfach umgerannt und dann hilflos auf der Straße hat liegen lassen. Während der Mann das Weite suchte, kümmerten sich zwei Autofahrer, die Zeugen des Vorfalls wurden, um die schwerverletzte Seniorin. Sie hatte bei dem Sturz auf die Fahrbahn einen Oberschenkelhalsbruch und diverse Blutergüsse erlitten, berichtet die Inspektion Landstuhl, die erst am Freitagmorgen davon erfahren hat und den rücksichtslosen Mann gerne zur Verantwortung ziehen würde, zumal es der Seniorin, die seither im Krankenhaus liegt, nicht gut gehe.

Zwei Autofahrer werden als Zeugen gesucht

Von dem Mann gebe es weder eine Beschreibung noch sei klar, ob es sich um einen Jogger handelte oder ob er einfach nur gerannt sei, weil er es eilig hatte. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die Polizei von den beiden Autofahrern, die der Frau geholfen hatten. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06371 805-1850 bei der Inspektion in Landstuhl zu melden.