Weil er ganz offensichtlich mit dem Führen eines Fahrzeugs völlig überfordert war, hat die Polizei am Mittwochnachmittag den Führerschein eines Mannes aus dem Stadtgebiet einbehalten. Laut Polizeibericht war der 86-Jährige im Barbarossaring auf einen Wagen aufgefahren, der verkehrsbedingt an einer roten Ampel angehalten hatte. Bei der Aufnahme des Unfalls wurden die persönlichen Mängel des Mannes, der kaum stehen konnte, sich festhalten musste und laut ärztlichem Attest mehrere gesundheitliche Einschränkungen hat, so deutlich, dass die Beamten ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und auch die Fahrzeugschlüssel sicherstellten, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen den 86-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen laufen.