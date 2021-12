853.000 Euro aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ erhält die Ortsgemeinde Weilerbach in diesem Jahr für die Sanierung der Sporthalle im Bürgerhaus. Dies teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. „Die Ortsgemeinde kann mit den Fördergeldern des Bundes und des Landes die Sanierung der Sporthalle im Bürgerhaus finanzieren. Die Fördermittel werden im Rahmen eines ersten Finanzierungsabschnitts bereitgestellt. Die Ausfinanzierung der Maßnahme ist im kommenden Jahr vorgesehen. Im Zuge der Sanierung kann die vorhandene Bausubstanz sowohl unter energetischen Gesichtspunkten als auch in funktionaler Hinsicht weiter verbessert und optimiert werden. Durch die Gebäudesanierung erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung der Sporthalle im Bürgerhaus als wichtigem Teil der sozialen Infrastruktur und der Freizeitgestaltung in Weilerbach“, erläutert Innenminister Roger Lewentz.