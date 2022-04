Eine 83-jährige Frau aus Kaiserslautern ist am Freitagmittag von Trickdiebinnen bestohlen und um einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag erleichtert worden.

Laut Polizei hob die Seniorin gegen 14 Uhr an einem Geldautomaten am Stiftsplatz Bargeld ab. Anschließend fuhr sie mit der Linie 102 bis zum Rathaus Nord und lief zu ihrer Wohnung im Benzinoring. Dort wurde sie vor der Tür von zwei Frauen angesprochen, die angeblich ein Krankenhaus suchten. Die hilfsbereite Seniorin zeigte den beiden Frauen den Weg zum Krankenhaus auf einer Karte. Dabei wirkten die Damen aufdringlich und wollten sogar noch mit in die Wohnung. Dies lehnte die Seniorin ab, bemerkte allerdings kurze Zeit später das Fehlen ihrer Geldbörse.

Vermutlich beobachteten die Trickdiebinnen die Geschädigte bereits bei der Bank und verfolgten diese bis zur Wohnadresse, so die Polizei. Die Täterinnen hatten helle Haut und sprachen kein Deutsch. Die erste Frau war ungefähr 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte dunkle, mittellange Haare. Die Zweite war etwa 16 Jahre alt, etwas kleiner und hatte langes blondes Haar. Hinweise an die Polizei: 0631 369-2620.