Mit einem Plus von nahezu 8000 Euro beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023. Von den 995 Festmetern geerntetem Holz gehen 845 in den Verkauf. Einnahmen von 58.085 Euro stehen Ausgaben von 50.151 Euro gegenüber. Die Einnahmen werden durch den Holzverkauf erzielt. Für die Produktion werden 26.465 Euro aufgewendet. Die weiteren Kosten setzen sich wie folgt zusammen: für Waldbegründung und -Pflege 1786 Euro, für Wildschutz 1200 Euro, für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge 3200 Euro, für Wegeunterhaltung 1000 Euro. Dazu kommen 11.600 Euro Betriebsführungskosten an den Forst sowie 4900 Steuern, Beiträge und Versicherungen.