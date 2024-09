In einer Wohnung in der Kaiserslauterer Fliegerstraße ist am Montag ein toter Mann entdeckt worden. Eine Zeugin hatte gegen 11.30 Uhr die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Ermittler hatte sie den 80-Jährigen leblos in seiner Küche gefunden. Die Polizei hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses dient dazu, herauszufinden, ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestehen. Ein Rechtsmediziner, Spezialisten der Spurensicherung und weitere Beamten sind vor Ort. Die Leiche des Mannes wurde sichergestellt und soll in den kommenden Tagen obduziert werden.