Gäste und Gesten aus dem Herkunftsland der Sängerin und Gastgeberin Pauline Ngoc gestalteten die 80. „Nuit de la Chanson“. Eine Nacht auffallend kraftvoller Musiken.

Das instrumentale Intro der Hausband ließ bereits ahnen, wohin die musikalische Reise gehen wird: rhythmisch packend, klanglich schlagend, melodisch mitreißend im Spiel auf den Klavier- und Akkordeontasten ( Martin Preiser, übrigens mit umwerfenden Soloeinlagen, und Gast Martin Wagner), auf Bass- und Gitarrensaiten (Wolfgang Janischowski und Jonas Maurer) sowie auf Blechen und Fellen (Michael Lakatos). Ein gelungener „Überschwang“ hinein in wieder erinnerte Klassiker des Chansons eines Aznavour, Legrand, Gainsbourg oder einer Vartan und Piaf.

Das Land der singenden Interpreten allerdings heißt an diesem Abend ausschließlich Vietnam. Die Gruppe MiFaFa aus Frankfurt überraschte in traditionell festlichen Hanoi-Trachten und mit Tänzerin Hong-Huong plus dekorativem Gratulationsstrauß zum 80 der beliebten Konzertreihe. Diese Geste unterstrich die berührende Danksagung an ein neues Zuhause-Land mit Kulturschaffenden Häusern wie die Kammgarn, wo speziell musische Talente eine Bühne finden.

Musisches Multitalent

Die beiden Gastsängerinnen dagegen leben in Paris und gestalteten untereinander sowie zusammen mit Pauline Ngoc und der Hausband das Hauptprogramm. Mit Le-Thu Imbert kam ein musisches Multitalent zum fünften Besuch in die Barbarossastadt. Sie gilt als Naturtalent, studierte ursprünglich Malerei, Modedesign, Modeling, kam 1995 nach Paris, wo sie mittlerweile intuitive beziehungsweise emotionale Farbaspekte musikalisch-stimmlich auslotet. Zwischen melodischem Feingefühl scheint sie sich Schleusen zu nähern, die ihr Instrument Stimme in filigran-vielfältiges Schwingen versetzt. Diese Kraft, diese Festigkeit, dieser innere Drang sich zu veräußern imponieren.

Ähnlich faszinierend bewegt Mong-Trang Pham die Zuhörer. In Paris als Architektin tätig, entdeckte sie an der Seite ihres Mannes, eines Bassisten, die Liebe zur Musik. Seit zehn Jahren bildet sie ihre stimmliche Begabung aus und lebt, teils sich selbst an der Gitarre begleitend, ihre „zweite Passion“ in erstaunlich charakterisierenden Farben aus. Auch wenn die Solopartien beeindruckten, gelang das Funkeln der Musik am wunderschönsten, wenn sie als Terzett jene berührende Gabe auslebten, persönlich sogar im dreistimmigen Gleichklang wiedererkannt zu werden. Chapeau, vos Chansonniers. Et bravo, Pauline mit Hausband für 80 Auftritte ebenso spannender wie aus dem Alltag erwachsener Musikmomente.