Bei einem Einbruch in eine Tankstelle haben Unbekannte einen Gesamtschaden von 80.000 Euro verursacht. Wie die Polizei informierte, verschafften sich die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu den Innenräumen der Tankstelle in Hohenecken. Dort stahlen die Unbekannten Tabakwaren im Wert von 45.000 Euro, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Zudem wurde im Innenraum unter anderem ein Feuerlöscher entleert, sowie Rollläden beschädigt. Die Beamten konnten vor Ort Hinweise auf den oder die Täter sichern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2620 an die Kriminalpolizei zu wenden.