80.000 Euro erhält Niederkirchen aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes. Das teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Gefördert wird damit die Neugestaltung des Dorfplatzes im Niederkirchener Ortsteil Wörsbach. „Die Ortsgemeinde Niederkirchen befindet sich gerade in der Erstellung des Dorferneuerungskonzeptes. Erste konkrete Maßnahmen wurden hierzu von der Ortsgemeinde bereits ausgearbeitet. In diesem Zusammenhang soll der Dorfplatz in Wörsbach umgestaltet werden, damit dieser in Zukunft von jüngeren und älteren Menschen gleichermaßen als neuer Dorfmittelpunkt genutzt werden kann“, erläutert Innenminister Roger Lewentz. Die Bürgerinnen und Bürger wurden in den Gestaltungsprozess eingebunden und konnten Ideen und Vorschläge für den neuen Dorfplatz einbringen. Zudem sollen einige Arbeiten in Eigenleistung erledigt werden. Der neue Platz soll unter anderem für Veranstaltungen wie das Maibaumfest genutzt und mit einem Pavillon, ausreichend Sitzgelegenheiten, einer neuen Boulefläche und Spielgeräten ausgestattet werden.