Der Ausbau der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof geht in die nächste Runde. Zum Rückbau der Brückenschalung wird am kommenden Wochenende erneut eine Vollsperrung der A6 notwendig, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit.

„Ein letztes Mal wird die A6 bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof für den Rückbau der Überbauschalung und das Anbringen der Brückenentwässerung an der zweiten Brücke über die A6 an dem Wochenende von Freitag, 8. Oktober (22 Uhr), bis Montag, 11. Oktober (längstens 5 Uhr) in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt“, so der LBM. An dem Wochenende müsse erneut mit erheblichen Behinderungen auf der A6 vom Autobahnkreuz Landstuhl-West bis zur Anschlussstelle Kaiserslautern-West gerechnet werden, da zu der Vollsperrung auf der A6 und deren Umleitung noch auf der B270 an der Anschlussstelle der A6 Kaiserslautern-West eine baustellenbedingte Verkehrsführung zur Fahrbahnsanierung hinzukommt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab der Kaiserslautern-West über die U 30-U18 (B270 - L367 - L356 - L363) zur A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach geleitet. In Gegenrichtung nach Mannheim erfolgt die Verkehrsführung ab der A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach über die U11-U21 (L363 - L356 - L367 - B270) zur A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West. Der Verkehr zwischen dem Einsiedlerhof und Mackenbach/Rodenbach über die bereits fertige Brücke über die A6 ist von den Arbeiten nicht betroffen und läuft davon unbehindert.

Im Anschluss an die Brückenarbeiten wird die Fahrbahn der A6 wiederhergerichtet, Schutzplanken und Markierung angebracht, so dass der Verkehr auf der A6 nach dem Rückbau der Verkehrssicherung ab Ende November wieder ohne baustellenbedingte Einschränkungen auf allen Fahrspuren laufen kann.