Wasserstoff-Nutzung im Verbrennungsmotor statt mit einer Brennstoffzelle: Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Einrichtung eines entsprechenden Prüfstands für den umweltfreundlichen Antrieb an der Technischen Universität (TU) mit rund 760.000 Euro aus Landes- und EU-Mitteln.

„Der Prüfstand an der Universität Kaiserslautern ist eine große Chance für die Wissenschaft und unsere Unternehmen“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing. Rheinland-Pfalz könne bei der Erforschung, Entwicklung und Produktion von mit Wasserstoff betriebenen Nutzfahrzeugen eine internationale Spitzenstellung einnehmen. Die wissenschaftliche Arbeit am Prüfstand werde der TU einen enormen Kompetenzzuwachs ermöglichen, und von der anwendungsbezogenen Forschung könne die Nutzfahrzeugindustrie direkt profitieren.

„Die Fördermaßnahme ergänzt die bestehende Forschungsinfrastruktur perfekt und ermöglicht uns den Einstieg in die Forschung auf einem der wichtigsten Zukunftsfelder der Fahrzeugindustrie“, sagte Prof. Dr.-Ing. Michael Günthner, Lehrstuhlleiter am Lehrstuhl für Antriebe in der Fahrzeugtechnik. In der Regel wird in der Antriebstechnologie Wasserstoff in der Kombination mit Brennstoffzellen eingesetzt. Am Motorenprüfstand der TU wird dagegen die Nutzung von Wasserstoff in Verbrennungsmotoren erforscht. Dies kann zum Beispiel bei Nutzfahrzeugen von Vorteil sein, die dauerhaft eine hohe Antriebsleistung bereitstellen müssen.

Die neue Infrastruktur umfasst insbesondere die Errichtung einer Wasserstoffversorgung für die Versuchseinrichtungen sowie die Ertüchtigung eines Motorenprüfstands für den Betrieb mit Wasserstoff. Die Anlage wird im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik am LAF angesiedelt, wo bereits intensiv an alternativen und regenerativen Kraftstoffen für zukünftige Fahrzeugantriebe geforscht wird. Für die Zukunft ist geplant, Schritt für Schritt weitere Komponenten zu erproben, die für den Betrieb von Fahrzeugen mit Wasserstoff erforderlich sind, darunter beispielsweise Tanksysteme für Wasserstoff.