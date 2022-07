Schwimmen, Umziehen im Akkord und ab auf die Laufbahn! Im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern stellen sich die Schüler der Herausforderung des Swim and Run, den die Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern veranstaltete.

Drei Jahre war Pause, jetzt gab es den „Swim and Run“ wieder, einen Wettkampf, bei dem sich die Schüler der Klassen sechs bis neun einer sehr besonderen sportlichen Aufgabe stellen. 200 Meter Schwimmen und im Anschluss 1600 Meter auf der Bahn zu laufen, das will was heißen. Damit ist es aber nicht getan. Dazwischen lauern Tücken. Einmal heißt es nach dem Schwimmen barfuß – was nicht die Sache von allen ist – bis zur Wiese laufen. Dort ist die Wechselzone mit sechs Zonen vorbereitet. Die eigenen Laufklamotten finden und sich umziehen fällt da nicht allen auf Anhieb und unter gegebenem Zeitdruck leicht. Wer schließlich das Stadion erreicht und auf die Bahn geht, darf beim Rundenlaufen das Abstreichen auf der Markierung für die Hand nicht vergessen. Nach jeder Runde gibt es von Helfern einen Strich auf die Hand, bei drei Strichen geht es auf den Zieleinlauf.

„Es gibt andere Arten, die Runden zu kontrollieren, die Striche waren für uns am einfachsten umzusetzen“, erklärt Christopher Girke, Lehrer am Schulzentrum Süd, was dahinter steckt. Girke, selbst Triathlet, ist stolz auf die 76 Schüler, die den Swim and Run finishten und so fürs eigene Selbstbewusstsein, das eigene Körpergefühl etwas geschafft hatten. „Es waren Schüler dabei, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie starten“, zeigt sich der Sportler Girke, aber auch der Lehrer in ihm, glücklich über jeden, der dabei war.

100 Euro für die Klassenkasse

Es ging gar nicht so sehr um die Einzelwertung, die Schüler waren für den Klassenverbund im Einsatz. Wer am Start war, hatte die Klassenwertung vor Augen und den potenziellen Geldgewinn für die Klassenkasse. 100 Euro für die beste Klasse, das war schon ein Wort, auch die Zweiten und Dritten konnte die Klassenkasse gut aufbessern.

Jeder Finisher sammelte einen Punkt für die Klasse. Die Jahrgangsschnellsten sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs packten weitere vier Punkte, die folgenden nochmals drei und zwei Punkte obenauf. Mit 21 Punkten siegte am Ende die Klasse 8b, vor der 6a (14 Punkte) und der 6b (13 Punkte). Jakob Mende (7c) und Amy Theobald (8b) überzeugten als Gesamtschnellste der Veranstaltung.

Nachfrage ist groß

Veranstaltet wurde die bereits dritte Auflage des „Swim and Run“ wie gehabt von der Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern. Ohne die Hilfe des Sportleistungs- und des Sportgrundkurses des Jahrgangs 12 der Bertha von Suttner IGS sowie von Sportstudentinnen wäre die Veranstaltung aber nicht möglich gewesen. „Da steckt organisatorisch viel Arbeit dahinter“, sagt Christopher Girke. Aber es lohnt sich und die Nachfrage ist mittlerweile auch in den Reihen der Lehrer, vor allem aber unter den Oberstufenschülern groß. „Wir überlegen, im nächsten Jahr auch hier was anzubieten“, blickt Girke nach vorne.