Die Barbarossa-Bäckerei hat Kaiserslautern zur 750-Jahr-Feier einen Hefezopf mit einer beeindruckenden Länge von 750 Metern geschenkt. Die Idee kam super an.

Schon vor der offiziellen Eröffnung hatten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher eingefunden und erste Stücke des 750 Meter langen Zopfes entgegengenommen. Drei Generationen der Familie Landry überreichten das außergewöhnliche Backwerk stellvertretend an Oberbürgermeisterin Beate Kimmel. Zusätzlich erhielt die Oberbürgermeisterin eine Leinwand mit dem Symbol „750“, gestaltet aus den Fingerabdrücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Zopf in mehrtägiger Arbeit hergestellt hatten.

Drei Generationen der Familie Landry waren bei der Übergabe des Zopfes an Oberbürgermeisterin Beate Kimmel dabei. Foto: Michael Schmitt Vor der Fruchthalle wurde aufgetischt. Foto: Michael Schmitt Foto 1 von 2

In einem Zelt präsentierte die Barbarossa-Bäckerei das Gebäck, für das eine Tonne Mehl und tausende Eier nötig waren. Im Vorfeld hatten Sponsoren meterweise Stücke des Zopfes gekauft. Fähnchen am Gebäck machten sichtbar, welcher Sponsor welchen Abschnitt übernommen hatte. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilten die Zopfstücke mit viel Engagement und guter Laune an die Besucher. Die Resonanz der Gäste war durchweg positiv. Aussagen wie „Klasse, was hier geboten wird – einfach super. Ich habe auch schon gespendet, und niemand soll behaupten, in Lautern sei nichts los“ spiegelten die begeisterte Stimmung wider, die am Samstag in der Stadtmitte zu spüren war. Auch die Spendenbereitschaft für die von der Barbarossa-Bäckerei unterstützten Initiativen der Kinderfonds Stiftung war groß. Die Aktion war definitiv ein voller Erfolg.