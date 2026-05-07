Das 60-seitige Programmheft zum Stadtjubiläum – 750 Jahre Kaiserslautern – mit allen Veranstaltungen und Aktionen ist seit der Kultursommereröffnung erhältlich. Es sei „das perfekte Mittel, sich über alles, was mit dem Stadtjubiläum zu tun hat, zu informieren“, sagt Alexander Heß, Leiter des Citymanagements, bei dem alle Fäden rund ums Stadtjubiläum seit vielen Monaten zusammenlaufen. „Es ist schon beeindruckend, in gedruckter Form zu sehen, wie viele tolle Aktionen inzwischen zusammengekommen sind – und es werden immer noch mehr.“

Das Programmheft hat eine Auflage von mehr als 30.000 Exemplaren. Es ist an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet kostenlos erhältlich, etwa im Rathaus und an der Tourist Info, in vielen Gastronomiebetrieben und im Einzelhandel. Auch im Umkreis von Kaiserslautern ist es an vielen Stellen zu bekommen. In digitaler Form ist es unter anderem auf der Jubiläumsseite www.750kl.de zu finden, wo auch darüber hinaus alle Infos zum Jubiläum zusammengefasst sind.