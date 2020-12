Zwei weitere Todesfälle hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Sie wurden für den Zeitraum vom 19. bis 23. Dezember nachgemeldet. Beide Personen kamen aus der Stadt Kaiserslautern. Die Anzahl der Corona-Toten in Stadt und Kreis erhöhte sich damit auf 64. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 75 neue Corona-Fälle, zwölf im Landkreis, zwei bei den Streitkräften und 61 in der Stadt Kaiserslautern. Aktuell sind 496 Menschen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.