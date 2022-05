Wir über uns: Am 20. Mai 1947 erschien die erste RHEINPFALZ-Ausgabe für Stadt und Kreis Kaiserslautern. Rund 75 Jahre ist das her. Zum alten Eisen gehört die Zeitung aber nicht – im Gegenteil. Sie wird stets neu erfunden, um unsere Leserinnen und Leser auch 2022 bestmöglich zu informieren.

Mit den ersten Nummern der Lauterer RHEINPFALZ-Ausgabe, die 1947 noch in Lambrecht gedruckt wurden, ist die Zeitung von heute nicht mehr zu vergleichen. Sie ist beispielsweise bunter geworden – nicht nur die Fotos, auch die Themen. Und die Informationen können unsere Leserinnen und Leser heute deutlich schneller erreichen. Denn die Lokalausgabe ist mehr als die gedruckte Zeitung.

Ein Beispiel aus den vergangenen Tagen: Das Relegationsspiel des 1. FC Kaiserslautern bei Dynamo Dresden endet am Dienstagabend erst, nachdem die Seiten der Kaiserslauterer Lokalausgabe schon in Druck waren. Weil wir darauf spekuliert haben, dass sich in den letzten 60 Sekunden nichts mehr am Ergebnis ändert, war am Mittwochmorgen immerhin auch in der gedruckten Ausgabe zu lesen, dass der FCK aufgestiegen ist. Doch über alles, was danach in der Stadt und im Fritz-Walter-Stadion passiert ist, sowie über die Aufstiegsfeier am Mittwoch konnten wir in der Printausgabe erst am Freitag berichten, denn am Donnerstag, an Christi Himmelfahrt, ist keine RHEINPFALZ erschienen.

Dank Blog und rheinpfalz.de mit dabei

Wer allerdings den Blog der Redaktion zum Relegationsspiel und zur Aufstiegsfeier verfolgte, auf rheinpfalz.de oder facebook.com/rheinpfalzkaiserslautern schaute, der war dank vieler Fotos, Videos, Nachrichten und Artikel ständig auf dem Laufenden, wie in Kaiserslautern bis spät in die Nacht und am gesamten Mittwoch gefeiert wurde. Dort informierten wir, wann die Aufstiegsfeier steigt, wo mit Verkehrsproblemen zu rechnen ist und was ehemalige FCK-Profis zum Aufstieg sagten.

Überall dort, wo die Menschen aus Stadt und Kreis Kaiserslautern nach Informationen suchen, wollen wir als Lokalredaktion präsent sein – egal ob digital oder analog. Haben wir früher auf einen Redaktionsschluss hingearbeitet, zu dem die Druckmaschinen anlaufen, so wollen wir unsere Leserinnen und Leser heute fast rund um die Uhr über das informieren, was in Stadt und Kreis passiert. Wer kandidiert für die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel? Was hat es mit den toten Fischen am Gelterswoog auf sich? Warum wurden die Parkgebühren erhöht? Was gibt es Neues bei Opel? Was tut sich auf der Air Base? Wie geht es mit der Verkehrssituation in Landstuhl weiter? Wir berichten über Ausflugstipps wie den neuen Radweg Seen-Tour und über die Entwicklung im Karlstal nach dem heftigen Schneefall im April, der für große Schäden gesorgt hat. Konzerte in Fruchthalle und Kammgarn sowie Aufführungen im Pfalztheater finden ebenso ihren Platz wie Ergebnisse von Fußballplätzen aus der ganzen Region.

Nachdem uns die Corona-Pandemie zu einer Pause gezwungen hat, haben unsere Leserinnen und Leser in diesem Jahr wieder die RHEINPFALZ-Sportlerinnen, -Sportler und -mannschaften des Jahres gewählt.

Für unser Jubiläumsjahr haben wir uns fest vorgenommen, wieder Aktionen anzubieten, die in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich waren. Mit unserer Redaktion-vor-Ort wollen wir in den Sommermonaten wieder in die Kaiserslauterer Stadtteile und die Orte des Landkreises kommen. Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern vor Ort erfahren, wo der Schuh drückt und wo es Erfreuliches zu berichten gibt. Auch die RHEINPFALZ-Sommertouren werden wir wieder anbieten. Mit Blick auf die Pandemie wollen wir vor allem draußen unterwegs sein, beispielsweise bei Wanderungen oder Rundgängen.

Zum Jubiläumsjahr einen Blick zurück wagen

Und sollte es die Pandemie zulassen, wird es im Winter auch eine Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl geben, bei der wir den Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel vor Publikum auf den Zahn fühlen wollen.

Im Jubiläumsjahr wollen wir außerdem auf Themen zurückblicken, die Stadt und Kreis in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Die Landesgartenschau, die WM 2006, das Flugtag-Unglück in Ramstein. Wir haben im Kreise der Kolleginnen und Kollegen bereits einige Themen gesammelt. Und sollte Ihnen ein Ereignis einfallen, das wir unbedingt in den Blick nehmen sollten, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.