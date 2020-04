Mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen ist in der Nacht zum Montag ein 74-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war in seiner Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 2 Uhr schlugen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Emilsruhe Rauchmelder Alarm. Rauch drang aus der Wohnung des 74-Jährigen. Anwohner versuchten den Mann zu retten. Die Ersthelfer gelangten wegen des dichten Rauchs allerdings nicht in seine Wohnung. Die Feuerwehr rettete den 74-Jährigen. Er erlitt schwere Brandverletzungen. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.