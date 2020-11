Der Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Kreis reißt nicht ab. Am Freitagabend meldete das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, 73 neue Corona-Fälle. 32 Fälle gingen auf das Konto von Personen aus der Stadt, 40 Fälle auf das Konto von Personen aus dem Landkreis. Ein Fall wurde bei den Streitkräften aktenkundig. 44 Personen wurden gleichzeitig aus der Quarantäne entlassen, 22 aus der Stadt Kaiserslautern und 22 aus dem Kreis Kaiserslautern. Aktuell sind 557 Personen in Stadt und Kreis sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert haben, stieg auf 1446 Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert führte für die Stadt Kaiserslautern 144 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf, für den Landkreis 177,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Corona-Testzentrum in Kaiserslautern wurden am Freitag 133 Abstriche vorgenommen.