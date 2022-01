Rund 700 Teilnehmer, so schätzt die Polizei, haben am Montagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Das waren mehr als in der Woche zuvor. In der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung das Verbot von Corona-Demonstrationen aufgehoben. Es wurden allerdings Auflagen erlassen: Personen, die nicht zu einem Hausstand gehören, müssen sich an das Abstandsgebot (1,50 Meter) halten, zudem müssen die Protestierenden eine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen. Mit Lautsprecherdurchsagen wies die Polizei die Demonstrierenden darauf hin. Da sich zahlreiche Teilnehmer nicht an die Auflagen hielten, kündigte die Polizei im Laufe des Abends per Lautsprecher an, bei Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung die Identität der Teilnehmer festzustellen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die Stadtverwaltung weitergeleitet. Auf die Betroffenen kommen nun Bußgelder zu. Zudem führten die Beamten 200 Bürgergespräche. Insgesamt verlief die Aktion friedlich.