Insgesamt 70 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Wochenende in Stadt und Kreis Kaiserslautern verzeichnet. Am Sonntag waren 50 Neuinfektionen gemeldet worden, nachdem am Samstag 20 Fälle registriert worden sind. Von den 50 Fällen, die am Sonntag gemeldet worden sind, entfielen auf die Stadt Kaiserslautern 22 Fälle, auf die VG Bruchmühlbach-Miesau fünf Fälle, auf die VG Enkenbach-Alsenborn zwei Fälle, auf die VG Landstuhl sieben Fälle, auf die VG Otterbach-Otterberg drei Fälle, auf die VG Ramstein-Miesenbach sechs Fälle und auf die VG Weilerbach fünf Fälle. Aktuell sind damit insgesamt 750 Personen in Stadt und Kreis Kaiserslautern mit dem Coronavirus infiziert.