Das Team der Paddlergilde Kaiserslautern hat bei der Regatta im Wiesbadener Schiersteiner Hafen viele Erfolge eingefahren. In der Jugend zog zum Beispiel das Kanu von Liv-Grete Köntopp mehrfach vor allen anderen ins Ziel.

Die Kanutin vom Gelterswoog, die unter der Flagge des WSV Mannheim startet, fuhr zusammen mit ihren Mannschaftskameradinnen aus Baden-Württemberg über die 500 Meter zum Sieg im Kajakvierer und Kajakzweier. Dem konnte sie einen Sieg sowie zwei weitere Silbermedaillen im Kajakeiner über die 5000 m Langstrecke sowie über die 500 m und die 200 m Sprintdistanz hinzufügen. Ihr Vereinskollege Emil Flohr, ebenfalls im Mannheimer Boot unterwegs, gewann im Kajakvierer über die 500 m mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg Silber, im Kajakeiner (200 m) gab’s Bronze sowie Platz vier im Kajakzweier (500 m) und einen sechsten Platz über die 5000 m Langstrecke.

Kröner trumpft auf

In der Klasse der Schüler A ging es für die Kanuten der Paddlergilde vor allem darum, sich für die Zwischen-, und Endläufe zu qualifizieren und weitere Erfahrungen im Hinblick auf die süddeutsche Meisterschaft zu sammeln. Das gelang Julius Kröner nahezu perfekt. Er gewann die Silbermedaille im Einerkajak über die 2000 m Langstrecke, legte Gold im Einerkajak über die 200 m und 500 m Distanz nach. Collin Schwarz machte in diesen Rennen ebenfalls mit vorderen Plätzen auf sich aufmerksam. Gemeinsam im Boot fuhren Julius und Collin im K2 (500 m) auf Platz vier.

In den Vierer stiegen dann noch Anton Ininger und Jonas Jacob, der für dieses Rennen eine Altersklasse höher startete. Nach 500 m war Platz vier geschafft. Bei den Schülern A der Mädchen fuhr Leonie Jacob über die 2000 m Langstrecke auf Rang drei und verbuchte mit Platz acht über die 500 m Strecke eine weitere Finalteilnahme.

Bei den Schülern B hielt Jonas Jacob die Fahne für die Paddlergilde allein hoch. Er fuhr über die 500 m Kurzstrecke und die 2000 m Langstrecke bravourös zu Silber.

Gelungene Premiere

Hannes Horn, bei den Schülern C als jüngster im Team unterwegs, stellte bei seiner ersten Regatta sein Können über die 1000 m unter Beweis. Er wurde Dritter. Bei den Mädchen konnte sich in dieser Altersklasse Hanna Tietz einen kompletten Medaillensatz umhängen lassen. Sie gewann die Bronzemedaille über die 200 m, Silber über die 1000 m und legte Gold im Kajakzweier über die 500 m Distanz zusammen mit Sophie Köhler obenauf.

Die Paddlergilde war coronabedingt nicht in der gewohnt hohen Sportlerzahl nach Wiesbaden gefahren, einige der jungen Sportler mussten krank zuhause bleiben, für sie liegt nun der Fokus ganz auf dem ersten Saisonhöhepunkt des Jahres, der süddeutschen Meisterschaft in Mannheim. Dort geht es für die älteren Sportler um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft Ende August in Brandenburg.

Ergebnisse

1.Plätze:

Hanna Tietz & Sophie Köhler K2 weibl. Schüler C 500m

Julius Kröner K1 männl. Schüler A AK 13 500m

Julius Kröner K1 männl. Schüler A AK 13 200m

Liv-Grete Köntopp K2 weibl. Jugend 500m

Liv-Grete Köntopp K1 weibl. Jugend 5000m

Liv-Grete Köntopp K4 weibl. Jugend 500m

2.Plätze:

Hanna Tietz K1 weibl. Schüler C AK 9 1000m

Jonas Jacob K1 männl. Schüler B AK 12 2000m

Julius Kröner K1 männl. Schüler A AK 13 2000m

Jonas Jacob K1 männl. Schüler B AK 12 500m

Liv-Grete Köntopp K1 weibl. Jugend 500m

Liv-Grete Köntopp K1 weibl. Jugend 200m

Emil Flohr K4 männl. Jugend 500m

3. Plätze:

Hannes Horn K1 männl. Schüler C AK 7 1000m

Leonie Jacob K1 weibl. Schüler A AK 13 2000m

Hanna Tietz K1 weibl. Schüler C AK 9 200m

Emil Flohr K1 männl. Jugend 200m

4. Plätze:

Collin Schwarz & Julius Kröner K2 männl. Schüler A 500m

Collin Schwarz K1 männl. Schüler A AK 13 2000m

Collin Schwarz & Julius Kröner & Jonas Jacob & Anton Ininger K4 männl. Schüler A 500m

Hannes Horn K1 männl. Schüler C AK 7 200m

Emil Flohr K2 männl. Jugend 500m

5. Plätze:

Hannes Horn & Lennard Horn K2 männl. Schüler C 500m

Estelle Köhler K1 weibl. Schüler C AK 9 1000m

Lennard Horn K1 männl. Schüler C AK 9 1000m

Lennard Horn K1 männl. Schüler C AK 9 500m

Sophie Köhler K1 weibl. Schüler C AK 9 200m

6. Plätze:

Sophie Köhler K1 weibl. Schüler C AK 9 1000m

Collin Schwarz K1 männl. Schüler A AK 13 500m

Collin Schwarz K1 männl. Schüler A AK 13 200m

Emil Flohr K1 männl. Jugend 5000m

7. Plätze:

Estelle Köhler K1 weibl. Schüler C AK 9 200m

8. Plätze:

Leonie Jacob K1 weibl. Schüler A AK 13 500m

Emil Flohr K1 männl. Jugend 1000m