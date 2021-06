„Deutschland und Europa müssen die Schlüsseltechnologie 6G maßgeblich mitgestalten, um mit innovativen und international wettbewerbsfähigen Produkten wichtiger Akteur am globalen Markt zu werden“, sagt Hans Schotten, der das Projekt „Open6GHub“ am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) koordiniert.

Rund 68 Millionen Euro stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung dem Konsortium aus 17 Forschungseinrichtungen in den kommenden vier Jahren dafür zur Verfügung. 22 Millionen davon gehen nach Kaiserslautern, jeweils elf Millionen an das DFKI und die Technische Universität Kaiserslautern (TU). Mobilfunk-Experte Schotten leitet am DFKI den Forschungsbereich Intelligente Netze sowie an der TU das Fachgebiet Funkkommunikation und Navigation. 6G werde als Infrastruktur für zukünftige mobile und hochsichere Anwendungen dienen, die auf Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen basieren, schildert Schotten. Die 6G-Technologie soll dabei helfen, Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig zu digitalisieren, und könnte eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Klimaziele spielen. Der Mobilfunk-Experte Schotten koordiniert an der TU bereits das Projekt „5G Kaiserslautern – 5G für Stadt, Land und Arbeit“, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wird. Weiter ist er an der TU am EU-Projekt „HEXA-X“ beteiligt, das die Grundlagen für den neuen Mobilfunkstandard 6G legen soll.