Um mehrere Tausend Euro wurde eine Frau aus dem Landkreis betrogen. Wie die Polizei berichtet, zeigte die 69-Jährige aus der Verbandsgemeinde Landstuhl den Vorfall über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz an. Sie war in der vergangenen Woche einer „Whatsapp-Masche“ auf den Leim gegangen. Nach eigenen Angaben glaubte die Frau den Nachrichten eines Unbekannten, der sich als Familienangehöriger ausgab, und bezahlte zwei Rechnungen für den Kauf eines Smartphones sowie eines Notebooks. Sie überwies insgesamt mehrere tausend Euro auf ein Konto im Ausland und dachte sich nichts dabei, weil sich der „echte“ Familienangehörige tatsächlich derzeit in Fernost aufhält. Am Wochenende flog der Betrug zwar auf, das Geld ist aber weg. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei rät: „Bei Nachrichten von unbekannten Absendern – auch wenn sie behaupten, dass sie zur Familie gehören – bleiben Sie bitte unbedingt misstrauisch, erst recht dann, wenn jemand Geld von Ihnen haben möchte! Überweisen Sie auf keinen Fall einfach Ihr Geld an irgendwen und irgendwohin!“