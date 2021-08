Vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos verletzt wurde eine 68-jährige Frau am Dienstag gegen 14.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, meldete ihr die Frau, dass sie innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs gegenüber einer Bankfiliale neben ihrem geparkten Auto in Höhe der Fahrertür stand, als sich der dunkelblaue BMW-Kombi von hinten näherte. Als das Auto an der Frau vorbeifuhr, wurde sie vom Außenspiegel am Rücken getroffen und klagte danach über Schmerzen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Nun sucht die Polizei nach ihm. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631/3692250 entgegen.