Beim Start in die Sommerferien nicht nur die bisherige Schule, sondern auch den ersten Schulranzen hinter sich zu lassen, ist unter Viertklässlern Tradition. Viele Eltern und Schüler folgten daher auch in diesem Jahr einem Aufruf des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ), die gebrauchten Ranzen zugunsten von Abc-Schützen aus bedürftigen Familien zu spenden.

Seinen Schulranzen wirft niemand einfach so weg. Diese positive Erfahrung konnte Hannah Laufer gleich am frühen Freitagnachmittag machen. Die Kita-Sozialarbeiterin hatte vor dem Eingang zum ASZ in der Pfaffstraße 3 eine Annahmestelle aufgebaut, die sich direkt mit bunten Erstlingsranzen füllte. Nach der Hälfte der Abgabezeit waren es bereits an die 30 Schultaschen, am Ende, nach drei Stunden, stattliche 66. Eine Frau brachte sogar einen Schulranzen vorbei, den sie extra für die Aktion in der „Schatzkiste“ gekauft hatte, zuerst aber noch saubermachen wollte.

„Wenn man aus der Grundschule rauskommt, muss es ein neuer Ranzen sein“, sagte Wolfgang Ernst. Er hatte die Gelegenheit genutzt und für den guten Zweck kurz entschlossen einmal zuhause aufgeräumt. In die Pfaffstraße brachte er zwei Ranzen und einen Rucksack mit. Die Schwestern Angelina und Emily hatten nach einem Hinweis ihrer Mutter auf die Aktion des ASZ ebenfalls aufgeräumt und lieferten gleich fünf Ranzen ab.

Kleine Spender gehen nicht mit leeren Händen

Der Ranzen, mit dem Joshua bisher zur Schule gegangen war, und den der Achtjährige jetzt einfach nicht mehr behalten wollte, war ein echter Hingucker. Über und über mit Film-Szenen übersät, waren ihm der Ranzen und das dazu passende Mäppchen einfach „zu kindisch“. Angesichts der vielen, bereits am Stand aufgebauten Schultaschen machte er sich direkt auf die Suche nach einem neuen Ranzen und wurde sogar fündig. Ein schwarzes Exemplar mit silberfarbenen Akzenten erweckte direkt seine Aufmerksamkeit.

„Eine klasse Aktion“, lobte ein Papa, dessen Sohn wie die anderen jugendlichen Spender auch, nicht mit leeren Händen nach Hause gehen musste. Ein Griff in die Tüte mit den Losen und schon hatten sie ein Springseil, ein Malbuch, einen Turnbeutel oder eine Trinkflasche gewonnen. Dafür hatten die Spenden von Globus und den SWK gesorgt.

„Jeder war am Ende glücklich“, sagte Hannah Laufer erfreut. In dieser Woche noch sollen die gespendeten Ranzen in das Clearing House in der Pariser Straße 90 gebracht und dort von Mitarbeitern bei Bedarf gesäubert werden. Sortiert nach Grundschule und weiterführender Schule werden sie dann (wie in einem Laden) in Regalen aufgebaut. Bedürftige Menschen können sich – nach vorherigem Anruf unter Telefon 0631 31050655 – dort selbst den Rucksack aussuchen, der ihnen gefällt. Für sie gibt es ebenfalls noch ein kleines Geschenk obendrauf.